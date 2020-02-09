В цехе ММК вспыхнул пожар

На Магнитогорском металлургическом комбинате ликвидировали крупный пожар.

Как передает корреспондент сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, вечером 8 февраля от диспетчера 2-го пожарно-спасательного отряда ведомства поступило сообщение о выезде подразделений на пожар, возникший на территории листопрокатного цеха №5 Магнитогорского металлургического комбината.

На момент прибытия первого подразделения происходило горение реверсивного стана, который с 3 февраля находится на капитальном ремонте. Была угроза дальнейшего распространения возгорания. На месте была создана большая группировка сил под руководством начальника 2 пожарно-спасательного отряда Дмитрия Лебедева. Подтверждён повышенный ранг сложности пожара. Большую работу проделали специалисты службы пожаротушения и звенья газодымозащитной службы, проводившие разведку.

Тушение осложнялось тем, что под станом был расположен маслоподвал. Борьба с огнем велась на нескольких участках в условиях высокой температуры, работали 5 звеньев газодымозащитной службы. В итоге путь огню был прегражден. Пожар ликвидирован на общей площади 390 квадратных метров.

Погибших и травмированных нет, на начальной стадии ЧП из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.

Всего на ликвидацию пожара и его последствий было привлечено 53 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 42 человека и 12 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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