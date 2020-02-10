В Еткульском районе объявили внеплановые каникулы

Еще один район Челябинской области ввел карантин во всех школах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Еткульского района, по решению оперативного штаба межведомственной комиссии в целях предотвращения дальнейшего распространения гриппа и ОРВИ среди обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций с 10 февраля учебный процесс приостанавливается на семь календарных дней.

Приказом заместителя начальника районного управления образования Ларисы Увариной во всех общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования учебный процесс приостановлен с 10 по 16 февраля.

Образовательные программы учащиеся будут проходить с использованием ресурсов сети Интернет (АИС «Сетевой Город. Образование»), через смс-оповещения и другие формы.

Напомним, ранее о внеплановых каникулах объявили власти Челябинска, Копейска, Златоуста, Киркино и Сосновского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.02.20

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