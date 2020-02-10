Южноуральские медики: с подозрением на коронавирус госпитализированы несколько десятков человек, более 20 в карантине

В Челябинской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 30 человек, это данные за весь период с начала года, сообщили в региональном минздраве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эти люди были отправлены в больницы с проявлениями вирусной инфекции, схожими по симптомам с коронавирусом.

У 17 человек анализа дали отрицательный результат, материалы еще 13 госпитализированных находятся в работе.

На карантине находятся 22 человека. В минздраве подчеркивают, что это здоровые люди, которые, по распоряжению Роспотребнадзора, должны находиться под наблюдением в течение 14 дней – таков инкубационный период коронавируса. Пока никаких проявлений у них нет, утверждают в ведомстве.

15 из помещенных в карантин размещены в инфекционной больнице Миасса. Еще 7 находятся в областном противотуберкулезном диспансере в Челябинске.

Губернатор Алексей Текслер на совещании, которое сейчас идет в правительстве области, подчеркнул: случаев коронавируса на территории региона не зафиксировано.

Челябинск, Светлана Намская

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