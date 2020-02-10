Подходит идеально: в Челябинской области определились с карантинным центром для китайцев

Карантинный центр для прибывших из Китая будет действовать на базе новой противотуберкулезной больницы в Металлургическом районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в регионе зафиксированы более 180 человек, вернувшихся из Китая или контактировавших с приехавшими из этой страны. Треть из них – граждане КНР, имеющие вид на жительство, рабочую или студенческую визу.

Однако на сегодняшний день под наблюдением врачей оказались не все: 30 госпитализированы, 22 находятся в карантине и еще несколько студентов помещены в отдельные комнаты в общежития вуза.

В областном Минздраве признают, что могут найти далеко не всех, прибывших из Китая, «но работа ведется вместе с миграционной службой и МВД».

Приехавшие по рабочей визе тоже находятся под наблюдением по месту работы в тепличном хозяйстве и с местным населением не контактируют. «По крайне мере, мы на это надеемся», – отметил глава Роспотребнадзора Челябинской области Анатолий Семенов.

Что касается карантинных центров, то они необходимы для наблюдения за имеющими вид на жительство. Первоначально рассматривались 30 учреждений, но удовлетворяющими всем требованиям сочли только два: в Варненском и Сосновском районах. Однако после народных протестов, вспыхнувших в выходные, от этих вариантов отказались.

15 человек, помещаемых в карантин, отвезли в Миасс, остальных по мерк поступления будут размещать в противотуберкулезном диспансере в Челябинске. Здание учреждения только что отремонтировано. Никаких пациентов, кроме 7 китайцев, сейчас там нет.

По словам Семенова, помещение идеально подходит для карантина: там есть масса изолированных боксов, собственная закрытая территория, охрана. Даже если у кого-то из помещенных в карантин появятся признаки заболевания, угрозы распространения инфекции нет.

Челябинск, Светлана Намская

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