Четырехлетняя челябинка выпала из окна многоэтажки

В Челябинске ребенок выпал из окна четвертого этажа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на шоссе Металлургов в Металлургическом районе Челябинска. Об этом сообщил глава района Сергей Кочетков.

Как уточнила начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова, четырехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. К счастью, поблизости оказался реанимобиль, возвращавшийся с вызова, поэтому реанимационная бригада прибыла на место через 3 минуты после вызова.

Девочку в тяжелом состоянии привезли в ГКБ №6. После стабилизации ребенка перевезли в областную детскую больницу. В настоящее время пострадавшая находится в состянии средней тяжести.

Челябинск, Виктор Елисеев

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