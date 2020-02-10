В Миассе ввели карантин во всех школах

Очередной муниципалитет отменил занятия в школах из-за эпидемии ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Миасса приняли решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных школах с 11 по 17 февраля.

Таким образом, на сегодня полностью прекращены занятия в школах Челябинска, Копейска, Кыштыма, Златоуста, Озерска, Снежинска, Миасса, Коркинского, Сосновского и Еткульского районов. Также внеплановые каникулы объявили в Челябинском госуниверситете.

Челябинск, Виктор Елисеев

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