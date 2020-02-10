Южноуральские муниципалитеты продолжают вводить карантин в школах

Школы Верхнего Уфалея уходят на карантин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Верхнего Уфалея, сегодня, 10 февраля, в администрации города прошел внеочередной штаб по гриппу. По информации Роспотребнадзора, за прошедшие выходные в округе увеличилось число заболевших ОРВИ среди детского населения школьного возраста. В округе достигнут эпидпорог.

В связи с этим во всех общеобразовательных учреждениях города, а также ДШИ и учреждениях дополнительного образования объявлен карантин с 11 по 17 февраля (включительно). Карантинные мероприятия введены и в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения.

Дошкольные учреждения (детские сады) работают в штатном режиме. В учреждениях культуры и спорта проведение массовых мероприятий допускается только на открытом воздухе. Руководителям организаций торгового и бытового обслуживания населения рекомендован масочный режим.

Ранее были полностью прекращены занятия в школах Челябинска, Копейска, Кыштыма, Златоуста, Озерска, Снежинска, Миасса, Коркинского, Сосновского и Еткульского районов. Также внеплановые каникулы объявили в Челябинском госуниверситете.

Челябинск, Виктор Елисеев

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