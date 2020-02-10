С чумой проблем не было: южноуральский губернатор возложил ответственность за «карантинный протест» на чиновников (ВИДЕО)

В акциях протеста против карантинных пунктов для китайцев, вспыхнувших на Южном Урале в минувшие выходные виноваты чиновники. Каждое ведомство отработало свою узкую задачу, а объяснить все толком населению никто не подумал. Об этом сегодня заявил губернатор Алексей Текслер, устроивший своим подчиненным «разбор полетов».

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на субботу жители Варненского района пытались перекрыть дорогу к центру «Тополек», в котором собирались разместить на карантин китайцев. В воскресенье акцию протеста устроили уже жители Сосновского района, которым не понравилась идея размещения граждан КНР на базе «Утес».

Алексей Текслер возложил вину за случившееся на чиновников

Отметим, что практика ограниченного информирования населения сложилась в Челябинской области довольно давно: под предлогом «не сеять» панику чиновники просто закрывают информацию по самым резонансным темам. Например, в период появления атипичной пневмонии, статистику по заболевшим и умершим вовсе засекретили. Поэтому не удивительно, что население привыкло не доверять представителям власти, а те в свою очередь продолжают считать: чем население меньше знает, тем оно лучше спит.

Вот и сегодня глава южноуральского Роспотребнадзора Анатолий Семенов попытался объяснить недостаточность информации врачебной тайной и «вам это не надо».

По его мнению СМИ и население должны довольствоваться просветительской информацией общего характера

В 90-ые годы в Челябинской области уже устраивали карантинный центр для прилетевших из Индии, где началась чума: людей разместили в санатории, и никто из местных не возмущался, напомнил Семенов, недоумевая, почему на этот раз карантин вызвал у всех такую реакцию.

Губернатор в ответ отметил, что ничего тайного в ситуации с коронавирусом он не видит и еще раз потребовал наладить систему информирования населения.

Минздрав уже исправился и сегодня вечером разослал информационную сводку:

«Информация на 10 февраля 18-00:

В инфекционном отделении Миасского медицинского центра «Северный» находятся – 15 граждан КНР; в новом корпусе областного клинического противотуберкулезного диспансера – 14 человек. Все осмотрены. Здоровы.

Порядок на территории диспансера осуществляют сотрудники Росгвардии.

Call-центр – в работе.

Сегодня с 14-00 до 18-00 Корнеева Елена Викторовна приняла 10 звонков. Врач – инфекционист подробно ответила на вопросы жителей Челябинской области. Самыми популярными из которых были: о мерах профилактики сезонных заболеваний, приеме и действии препаратов, информации о коронавирусе. Напомним, телефон горячей линии Минздрава 8(351)240-15-16.

Операторы дежурят на линии в круглосуточном режиме».

Добавим, что губернатор предъявил претензии и к выбору мест для размещения карантинных пунктов: например, в «Топольке» общий туалет. «Я не представляют, как в условиях инфекционного карантина можно пользоваться общим туалетом», – заявил Алексей Текслер.

Почему карантинный центр сразу не разместили в противотуберкулезной больнице, где по словам медиков, созданы идеальные для этого условия, никто из чиновников не пояснил.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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