В Челябинске врачей поликлиники предупредили о снижении зарплат

Сотрудникам челябинской поликлиники вручили уведомления и снижении зарплат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.

Работники медицинского учреждения рассказали, что снижение зарплаты ожидается с 1 марта этого года.

Руководство больницы подтвердило, что уведомления, действительно, вручили работникам. «Мы предупредили сотрудников о возможном снижении зарплаты еще в январе, это связано с изменением подушевого тарифа, тарифа на инструментальные исследования и других, – цитирует 74.ru главврача ГКБ №5 Олега Гришанкова. – По прогнозу выходило, что примерно с марта-апреля мы можем столкнуться с дефицитом финансовых средств. Сейчас пока снижения нет, но мы обязаны за два месяца предупредить сотрудников о возможном уменьшении стимулирующих выплат. Мы разослали письма в минздрав и ФОМС со всеми расчетами. Я очень надеюсь, что вопрос решится, и нам не придется ничего снижать. Но если вдруг наступит такая ситуация, без уведомления мы не сможем снизить размер стимулирующих выплат, поэтому сделали это на опережение».

Руководитель сетует, что ФОМС не возместил в полной мере даже затраты за декабрь прошлого года. «Но самый больной вопрос – это снижение подушевого финансирования, его не хватает», – отметил Олег Гришанков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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