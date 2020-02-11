Жуткое ДТП на южноуральской трассе: трое погибли, пятеро пострадали

В Челябинской области в столкновении двух иномарок погибли 3 человека и 5 пострадали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД ГУ МЧД по Челябинской области, трагедия произошла сегодня около 6:00 на 101 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск на территории Верхнеуральского района.

30-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения совершил столкновение со встречным автомобилем «Хавал», под управлением мужчины 1961 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия в машине «Форд» водитель и 59-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один пассажир автомобиля, мужчина, госпитализирован.

В автомобиле «Хавал» погибла женщина возраст и личность ее устанавливается, госпитализированы 4 человека, в том числе 4-летний мальчик.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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