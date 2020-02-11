В Челябинской области разрастается эпидемия гриппа

Больше 40 тысяч южноуральцев заболели ОРВИ и гриппом за неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в регионе ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как эпидемическая. На 6 неделе 2020 года рост заболеваемости сохранялся, хотя темпы прироста незначительно снизились. Зарегистрировано 44252 случая ОРВИ и гриппа.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, прирост заболеваемости составил 22% (против 24,5% неделей ранее). Эпидемический порог превышен на 36%.

Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Челябинской области не зарегистрировано. На сегодня в инфекционном отделении Миасского медицинского центра «Северный» находятся 15 граждан КНР. В областном клиническом противотуберкулезном диспансере – 15 человек. Врачи регулярно проводят осмотр, все здоровы.

Обеспечен полный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Кроме того, продолжает работу прямая линия областного минздрава по вопросам, связанным с сезонными заболеваниям ОРВИ и гриппом, а также коронавирусной инфекцией. Телефон 8 (351) 240-15-16 работает круглосуточно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.02.20

Минздрав объясняет снижение зарплат финансовыми просчетами. / Жуткое ДТП на южноуральской трассе: трое погибли, пятеро пострадали. / 11 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»