Челябинских энергетиков оштрафовали за загаженное озеро

ПАО «Фортум» оштрафовано за нарушения экологических требований в деятельности Челябинской ТЭЦ-1.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранной прокуратурой выявлены нарушения обязательных экологических требований в процессе хозяйственной деятельности Челябинской ТЭЦ-1 Филиала Энергосистема «Урал» ПАО «Фортум».

В ходе проверки выяснилось, что в течение 2019 года предприятие регулярно сбрасывало сточные воды в озеро Шелюгино с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ по меди, нефтепродуктам, БПК, железу.

В связи с нарушениями в отношении юридического лица – ПАО «Фортум» Челябинским природоохранным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).

Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора по результатам рассмотрения административного дела на юридическое лицо наложен штраф в 150 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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