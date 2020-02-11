Денег много, требований еще больше: Минкульт России объявил повторные торги на реставрацию храма на Алом поле

Минкульт России ищет подрядчика для реставрации храма Александра Невского в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», материалы конкурса с ограниченным участием на выполнение «работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Александро-Невская церковь», расположенного в парке «Алое поле» в центре Челябинска опубликованы вчера, 10 февраля на портале госзакупок.

Прием заявок продлится до 4 марта. Срок окончания работ – 3 декабря 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта – чуть больше 464 миллионов рублей. При этом участники торгов должны иметь действующую лицензию на проведение всего комплекса реставрационных работ, а также минимум один исполненный контракт по сохранению объектов культурного наследия народов РФ в течение последних трех лет.

Победителю предстоит отреставрировать фасад, воссоздать мозаичное панно, восстановить кровлю, навесы и отливы. Кроме того, проект предусматривает реставрацию интерьеров (потолки, стены, колонны, своды, архитектурные детали), реставрацию и воссоздание живописи, воссоздание дверных и оконных блоков, а также деревянных окон и дверей, монтаж систем сетей связи, электроснабжения, пожарной сигнализации, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, отопления и теплоснабжения.

При этом размер аванса составит 30% от стоимости контракта, то есть 139,2 миллиона рублей. Таким же должно быть предоставленное подрядчиком обеспечение исполнения контракта.

Напомним, церковь в честь святого благоверного великого князя Александра Невского была заложена 22 июня 1907 года. Автором проекта стал московский архитектор Александра Померанцева. Храм возводился на средства горожан. Основные работы закончили к 1912 году.

В 1930 году новые власти закрыли церковь. С нее сняли купола и шатер колокольни. В здании по очереди размещались газетный цех, склад военного имущества, планетарий. После Великой Отечественной войны – шахматная школа и кружки дворца пионеров. В начале 1980 началась реставрация храма. Ему вернули первоначальный облик и передали Челябинской филармонии, организовавшей здесь зал камерной и органной музыки.

Впрочем, уже через несколько лет верующие выступили с требованием вернуть храм Церкви. Их требование удовлетворили только в 2014 году, когда орган перенесли в реконструированное здание кинотеатра «Родина».

Здание церкви передали Челябинской митрополии Русской православной церкви. Однако выяснилось, что храм находится в весьма печальном состоянии. Как и многие здания социальной и культурной сфер, его финансировали по остаточному принципу. В итоге храм долгое время не ремонтировался, а коммунальные системы оказались настолько изношены, что из-за постоянных порывов в подвале постоянно стояла вода. В итоге фундамент был серьезно поврежден, здание начало разрушаться.

Клирики попросили денег у власти, тем более, что храм сохраняет статус объекта культуры регионального значения. Минкультуры России выделило для финансирования реставрационных работ 464 миллиона рублей еще в 2019 году. Торги были объявленные в декабре, но тогда желающих не нашлось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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