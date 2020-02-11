Журналистов не пускать, карантин продлить: эпидемия ОРВИ и гриппа в Челябинской области не отступает

Карантин в школах рекомендовано продлить. Об этом было заявлено по итогам заседания регионального штаба по гриппу и ОРВИ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день учебный процесс полностью остановлен в школах 19 городов и районов. Всем этим муниципалитетам, в ключая Челябинск рекомендовано карантин продлить.

Несмотря на предпринятые меры, эпидемия не отступает: за прошедшую неделю заболели 44 тысячи 252 человека, эпидпорог среди школьников превышен на 78%. У взрослых отмечен рост на 25%.

В целом по области с гриппом и ОРВИ за неделею госпитализировали 816 человек, в Челябинске в больницах находятся 470 человек.

Отметим, несмотря на вчерашние призывы губернатора к максимальной открытости информации, штаб по гриппу провели в закрытом режиме. Вчера минздрав разослал в СМИ приглашение на заседание, но сегодня журналистам сообщили только его итоги, на само обсуждение представителей прессы не пустили.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.02.20

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