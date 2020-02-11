Прокуратура требует уволить высокопоставленного чиновника в Чебаркуле

Чебаркульской городской прокуратурой вскрыты нарушения законодательства о муниципальной службе в администрации города.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, при проведении проверки в мэрии Чебаркуля выявлены нарушения требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Так, установлено, что на должность начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству 31 октября прошлого года был назначен чиновник, не имеющий необходимого 3-х летнего стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности.

Кроме того, в ходе проверки выявлены и другие нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Например, сотрудники мэрии нарушали периодичность прохождения аттестации (реже, чем 1 раз в 3 года), диспансеризации (реже чем 1 раз в год). Также городское руководство утвердило неполный перечень коррупционно-опасных должностей муниципальной службы (не включены должности ведущего специалиста юридического отдела и ведущего специалиста, ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних, в чьи должностные обязанности входят контрольно-надзорные функции и т.д.).

По итогам проверки и.о. главы Чебаркуля внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона и расторгнуть трудовой договор с муниципальным служащим.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле городского прокурора.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.02.20

Журналистов не пускать, карантин продлить: эпидемия ОРВИ и гриппа в Челябинской области не отступает. / Денег много, требований еще больше: Минкульт России объявил повторные торги на реставрацию храма на Алом поле. / Уральские металлурги наращивают поставки трубникам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»