Бензовоз и фура блокировали движение по М5 в Челябинской области

На южноуральской федеральной трассе выросла гигантская пробка из-за столкновения двух фур и легковушки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, сегодня около 07:40 на 1762 км автодороги Москва-Челябинск на территории Миасского городского округа водитель, управляя автомобилем «Систроен С5» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся впереди во встречном направление автомобилем «ГАЗ», после чего съехал в правый по ходу движения кювет.

После столкновения автомобиль «ГАЗ» потерял управление, выехал на «встречку», где врезался в грузовую фуру «Скания» с полуприцепом, перевозившую бензин. От удара отечественную машину отбросило на «родную полосу», где ГАЗ врезался в движущийся сзади попутно грузовой автомобиль «Мерседес Актрос» с полуприцепом (молоковоз).

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля «Ситроен С5», ему оказана медицинская помощь.

Из-за столкновения было затруднено движение по трассе, выросла многокилометровая пробка. В настоящее время сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Затруднений в движении нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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