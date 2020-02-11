Родственникам погибших в Таиланде детей обещают выплатить компенсацию

Власти таиландской провинции Пхукет обещают выплатить родственникам юных челябинцев, погибших при столкновении двух катеров, компенсацию.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла утром 19 февраля на острове Пхукет в Таиланде.

В катер, перевозивший российских туристов врезалось другое судно. Из 36 россиян пострадали 20 человек, два ребенка (мальчик 12 лет и девочка 6 лет) погибли.

Погибшие – брат и сестра из Челябинской области приехали в Таиланд к бабушке. Перед роковым столкновением дети оказались на носу катера.

По словам генерального консула РФ на Пхукете Владимира Соснова, сославшегося на на вице-губернатора провинции Пхукет Супоча Ротреуанга На-Нонгхая, родственникам детей выплатят по 2,1-2,2 млн батов (67,3-70,5 тысяч долларов) за каждого погибшего.

Общая сумма компенсации составит около 4,3 млн батов.

Между тем, представители турбизнеса заявляют, что в Таиланде не уделяют внимания обеспечению безопасности туристов: аварии с катерами происходят регулярно, владельцы судов отделываются небольшими штрафами.

«В свое время шеф-гид туроператора, которого сейчас могут обвинить в трагедии, в лицо мне сказал: «Нам не нужны качественные лодки и сервис, нам нужны от русских только деньги». Я же тогда презентовал им новую безопасную лодку. Их это не заинтересовало», – цитирует «Московский комсомолец» одного из представителей отрасли.

Челябинск, Павел Зварзин

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