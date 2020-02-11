Обкуренный южноуралец изрубил супругу топором

В Челябинской области обкуренный слесарь набросился на жену с топором.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 7 февраля, в Миассе. В настоящее время в местном отделе СКР возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении 29-летнего местного жителя.
Слесарь одного из крупных предприятий вечером пятницы решил привычно расслабиться, выкурив сигарету с марихуаной. После этого он схватился за топор и нанес своей жене множество ударов по голове. Когда миасца «отпустило», он побежал к родственникам, которым и рассказал о произошедшем.
Оказавшись у него в квартире, родные увидели, что женщина еще жива и вызвали «скорую». Сейчас она находится в реанимации.
Супруга задержали и до избрания меры пресечение направили в психоневрологический диспансер. По данным NewsMiass, полицейским он рассказал, что, находясь под действием «дури», испытал приступ ревности и решил проучить ни в чем неповинную жену. И признался, что «травку» употребляет систематически.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.02.20
Родственникам погибших в Таиланде детей обещают выплатить компенсацию. / Бензовоз и фура блокировали движение по М5 в Челябинской области. / Госдума окончательно одобрила скандальный закон от «охотничьего лобби». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube