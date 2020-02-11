Обкуренный южноуралец изрубил супругу топором

В Челябинской области обкуренный слесарь набросился на жену с топором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 7 февраля, в Миассе. В настоящее время в местном отделе СКР возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении 29-летнего местного жителя.

Слесарь одного из крупных предприятий вечером пятницы решил привычно расслабиться, выкурив сигарету с марихуаной. После этого он схватился за топор и нанес своей жене множество ударов по голове. Когда миасца «отпустило», он побежал к родственникам, которым и рассказал о произошедшем.

Оказавшись у него в квартире, родные увидели, что женщина еще жива и вызвали «скорую». Сейчас она находится в реанимации.

Супруга задержали и до избрания меры пресечение направили в психоневрологический диспансер. По данным NewsMiass, полицейским он рассказал, что, находясь под действием «дури», испытал приступ ревности и решил проучить ни в чем неповинную жену. И признался, что «травку» употребляет систематически.

Челябинск, Виктор Елисеев

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