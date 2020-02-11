В школах Челябинска продлил карантин по гриппу

Карантин по гриппу в школах Челябинска продлили до 18 февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в администрации города прислушались к рекомендациям областного штаба по гриппу и ОРВИ и решили не возобновлять учебный процесс в общеобразовательных учреждениях еще неделю.

Как пояснили в администрации города, заболеваемость продолжает расти, хотя темпы немного снизились.

В целом, эпидпорог в городе превышен на 61%: по взрослым группам – на 69%, по школьникам – на 48%, детям дошкольного возраста – на 11%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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