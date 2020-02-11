Не глянулся: в Челябинск не решились привезти выставку преображенных бюстов Ленина

На Южный Урал не решились привезти выставку, представляющую Ленина не только вождем мирового пролетариата, но и героем народного фольклора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в музее истории Южного Урала опровергли заявление руководства музея советского быта «Сделано в СССР» (Екатеринбург) об экспонировании в бывшем краеведческом выставки «Вечно живой».

Об этом екатеринбуржцы поспешили рассказать на минувшей неделе. И как оказалось – действительно, поспешили. В челябинском музее от обсуждавшейся идеи отказались.

Напомним, неоднозначная экспозиция появилась в Екатеринбурге в августе прошлого года. 13 художников столицы Среднего Урала раскрасили массово выпускавшиеся в СССР гипсовые бюсты Владимира Ленина. И основатель советского государства предстал в образах индейского вождя, «Короля-солнца», терминатора, мухомора и прочих. По сути, художники представили собственные интерпретации восприятия Владимира Ленина в советской культуре и идеологии: это и вождь (пусть и индейцев), и несущее вполне себе левацкую смысловую нагрузку обещание героя фильма «Терминатор» «Я вернусь» вкупе с идеологемой «Ленин всегда живой».

Впрочем, челябинские музейщики сочли, что такому прочтению образа вождя мирового пролетариата на их скучно-академической выставке места не найдется.

«Было бы, конечно, забавно устроить такой хайп, но возникает вопрос контекста. Вот на фестивале современного искусства «Дебаркадер» можно многое. В музее советского быта в Екатеринбурге – тоже, – заявил на своей странице в соцсетях пресс-секретарь музея истории Южного Урала Айвар Валеев. – А наш исторический музей вообще-то готовит серьезную выставку к 150-летию Ленина в апреле. Кто бы как ни относился к Ленину, это историческая фигура, выдающаяся личность. Сейчас есть очевидная необходимость дать ей оценку. Выставка по понятным причинам получается довольно академичная. Было предложение от сотрудников выставочного отдела как-то ее «оживить», вспомнили про акцию музея советского быта в Екатеринбурге. Когда увидели фото – стало ясно: прикольно, но не вполне уместно».

Почему в музее решили отказать в праве на существование именно такой «прикольной» оценке личности, не преминув настоять на своей «единственно истинной», г-н Валеев не уточнил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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