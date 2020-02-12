В Челябинске поднимают цены на проезд в маршрутных такси

В Челябинске подорожает проезд в маршрутных такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, о повышении цены с 25 до 28 рублей уведомили компании «Такси-сервис» и «Такси-Сервис Ком», обслуживающие маршруты №3, №17 и № 58.

Напомним, перевозчики, работающие по нерегулируемому тарифу, могут самостоятельно устанавливать стоимость проезда – они обязаны лишь уведомить муниципалитет за 30 дней до момента повышения цены согласования с управлением транспорта. О решении повысить тарифы они должны уведомить власти за 30 дней до даты изменения цены. В данном случае стоимость проезда планируется поднять с 12 марта.

Отметим, что о повышении цены заговорили и в других транспортных компаниях. «У нас тоже решают этот вопрос, – рассказал РИА «Новый День» один водителей маршруток. – Так не бывает, чтобы одни повысили, а другие остались с прежней ценой. Постепенно все поднимут, тем более что все дорожает: стоимость проезда последний раз понимали в 2017 году, а газ, например, за это время подорожал с 16 до 20 рублей за литр. Про дизтопливо и говорить нечего – оно уже дороже 95-го бензина стоит».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.02.20

Уходя – уйдешь. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / 12 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / На Южном Урале объявили угрозу смога. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»