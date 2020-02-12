У Челябинской области есть год, чтобы обеспечить местами в детсадах всех нуждающихся

У Челябинской области есть год, чтобы обеспечить дошкольным образованием всех нуждающихся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в очереди на место в детский сад стоят 45 тысяч человек. «7 тысячам из них место нужно прямо сейчас», – отметил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов, видимо, подразумевая детей от 3 лет. Более 5 тысяч из них – челябинцы.

Но проблема в том, что согласно госнормативам, к 2021 году место в дошкольном учреждении должны получить все нуждающиеся, то есть и дети до 3 лет тоже.

Кстати, в области велика потребность в местах и для самых маленьких – детей до одного года, чьи родители не могут позволить себе декретный отпуск. Напомним, в советское время детей можно было помещать в дошкольные учреждения с 6 месяцев – практически во всех детсадах были ясельные группы, ясли существовали и как самостоятельные учреждения.

Сейчас подобной возможностью могут воспользоваться единицы. Например, в минувшем году в регионе было открыто всего 80 мест для детей до 1 года.

В текущем году в области запланировано организовать 2 тысячи новых мест для нуждающихся – предполагается открыть 9 детских садов в Челябинске, а также дошкольные учреждения в Копейске и Сосновском районе.

В правительстве региона считают нерациональным строить детсады во всех территориях, где есть очередь: «17 лет волна рождаемости росла, но с прошлого года пошла на спад», – пояснил Кузнецов, прогнозируя в ближайшие годы падение спроса и перераспределение очереди в связи с внутриобластной миграцией населения.

При этом в области еще есть территории, где вообще не предоставляется возможность дошкольного образования. Решать эту проблему предлагается за счет подвоза детей до ближайшего детского сада или организации так называемых семейных групп на дому. Правда, в последнем случае появляется масса вопросов по соблюдению нормативов и СанПиН.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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