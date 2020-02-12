Власти и коммунальщики Челябинской области традиционно оказались не готовы к борьбе с наледью

Власти и коммунальщики Челябинской области традиционно оказались не готовы к борьбе со льдом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за аномально теплой зимы во всех территориях Южного Урала возникла проблема наледей на крышах. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

При этом власти и коммунальщики, как всегда, оказались не слишком готовы к этому. Так, по словам главы региона, во время своего недавнего визита в Кусинский район он заметил, что с каждой крыши многоквартирного дома свисают сосульки.

Главам территорий, а также министерствам и службам ЖКХ поручено акцентировать внимание на уборке наледей с крыш домов и других объектов, чтобы исключить возникновение несчастных случаев.

Отметим, что с проблемой наледей и сосулек на крышах в Челябинской области, действительно, сталкиваются ежегодно. Причем зачастую это заканчивается трагически. Так, в марте прошлого года в Симе (Ашинский район) с крыши четырехэтажного дома сорвалась глыба льда и рухнула на 61-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась по дорогу в больницу.

Немалую опасность представляет и гололед. Так, в Челябинске в последние недели все тротуары фактически превратились в каток, едва припорошенный снегом. Это связано как с недавними плюсовыми температурами, так и с дождем, достаточно неожиданно обрушившимся на город в первую неделю февраля.

Немногим лучше и состояние дорог. «То же касается гололедицы, нечищеных дорог, особенно на юге области. Мы должны методично обеспечивать транспортную доступность дорог в регионе. Отдельно обращаю внимание глав и минстроя на состояние линий электропередач при обледенении», – отметил Алексей Текслер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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