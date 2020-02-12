Почти 400 звонков: в Челябинской области родители больного ребенка полдня дозванивались в детскую поликлинику

В Златоусте родителям пришлось звонить в регистратуру детской поликлиники больше 300 раз, чтобы вызвать врача ребенку с температурой. Об этом рассказала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«В Златоусте, чтобы вызвать врача к маленькой девочке (2 года 10 месяцев) маме пришлось 327 раз!!! набирать телефон детской поликлиники. Терпения вам, мамочки. И здоровья вашим детям!» – написала парламентарий на своей странице в социальных сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам родителей ребенка, дочь заболела еще в субботу. Но вызывать «скорую» они не стали, опасаясь, что девочку увезут в другой район и не разрешат им с ней остаться. В понедельник же, начав звонить в регистратуру с утра, дозвониться южноуральцы смогли лишь через два с половиной часа. Врач же пришла только около 18:00.

Ситуацию прокомментировала главный врач ГБУЗ «Городская детская больница Златоуста», Наталья Ахтарьянова, но историю это не прояснило:

«Ни конкретного адреса, ни данных пациента у нас нет, но скорее всего речь в сообщении идет о детской поликлинике по адресу улица Полетаева – 17.

В субботу, 8 февраля, с 08:00. до 14:00 там на вызовах работала бригада из двух фельдшеров и врача-педиатра. На приеме адресов находилась ещё одна медсестра. Всего дежурные специалисты отработали 48 вызовов.

В понедельник, 10 февраля, в поликлинике к работе по обслуживанию вызовов кроме 11 штатных участковых врачей были привлечены и дополнительные врачи – педиатры. В период эпидемии гриппа такие специалисты всегда привлекаются из-за увеличения вызовов и оперативного обслуживания. Всего в понедельник было 240 вызовов по 11 участкам.

Прием адресов всегда ведут 3 специалиста: общегородская линия (3513) 67-10-80, телефон регистратуры (3513)62-60-60 (2 параллельных линии, вызовы принимают 2 специалиста).

Все телефоны указаны на сайте больницы и в регистратуре».

Интересно, что как медики, так и чиновники от медицины продолжают упорно призывать жителей Челябинской области в случае болезни обязательно и немедленно обращаться к врачам. Однако в реальности выполнить их же собственные настоятельные рекомендации чрезвычайно сложно.

Можно, конечно, сослаться на загруженность медицинских учреждений. Но факт остается фактом: дозвониться до поликлиники зачастую невозможно. Казалось бы, чего проще: поставить в регистратуре несколько телефонных аппаратов и мини-АТС. Но не всегда на это есть средства и не всегда найдутся дополнительные сотрудники для приема вызовов. Как и свободные врачи, готовые оперативно отреагировать на обращение.

В итоге, чиновные спикеры бодро рапортуют на совещаниях у губернатора о чрезвычайных мерах, реализуемых в условиях эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ. А на местах родители не могут дождаться врача к своему заболевшему ребенку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.02.20

Власти и коммунальщики Челябинской области традиционно оказались не готовы к борьбе с наледью. / У Челябинской области есть год, чтобы обеспечить местами в детсадах всех нуждающихся. / В Челябинске поднимают цены на проезд в маршрутных такси. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»