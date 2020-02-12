Челябинские депутаты не рискнули ввести сухой закон на День Победы и 1 сентября

Челябинские депутаты не рискнули ввести в городе сухой закон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городской Думе рассматривают инициативу городского управления торговли, касающуюся запрета продажи алкоголя во время ряда праздничных дней. Подобные запреты уже действуют в 47 субъектах РФ.

В Челябинске речь идет пока только о Дне Победы, 1 сентября и Дне города. Ограничения предлагается ввести только в магазинах, но сохранить возможность продавать спиртные напитки в кафе и ресторанах.

Идею поддержала комиссия по соцполитике, а вот комиссия по бюджету, экономике и муниципальному имуществу инициативу отклонила, сочтя ее спорной.

Что именно смутило депутатов, пока не поясняется.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.02.20

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