Миасская больница из-за коронавируса закрыла двери перед местными жителями

Из-за коронавируса жителям Миасса предложили госпитализацию за десятки километров от города.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителям Миасса медики предлагают лечить своих детей в Златоусте. Госпитализировать их в местную больницу отказываются.
Так, по информации NewsMiass, горожане рассказали, что маме ребенка, у которого температура поднялась к отметке в 40 градусов, медики «скорой» предложили госпитализацию в больницу Златоуста, расположенного в 40 километрах от Миасса.
Больница Миасса временно закрыта для местных жителей. Это подтвердила и пресс-служба учреждения. По приказу министерства здравоохранения Челябинской области инфекционное отделение закрыто для приема, и миасцев перенаправляют на лечение в инфекционный отделения больниц Златоуста и Кыштыма.
Причина – открытие в стенах ММЦ «Северный» карантинного пункта для приезжих из КНР. Напомним, в настоящее время в Миассе находятся 15 граждан Китая, проходящие обязательный двухнедельный карантин. Это связано со вспышкой в Поднебесной новой разновидности коронавируса.
При этом в региональном управлении Роспотребнадзора уже заверили, что новых посетителей карантинный пункт принимать не будет. Всех будут направлять в Челябинск. Подтвердили эту информацию и в областном минздраве.
Однако, до 18 февраля 15 граждан КНР будут находиться в миасской больнице. Все это время для самих миасцев она будет закрыта.
Челябинск, Виктор Елисеев
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