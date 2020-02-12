В Челябинске аптекари «нашли» лечение от коронавируса

В Челябинское УФАС России поступило заявление на рекламу препарата для лечения и профилактики коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, обращение с фотографией рекламной листовки направил в антимонопольную службу житель Челябинска.

Южноуралец сообщил, что в размещенной в аптечной сети «Аптека от склада» листовке сообщается о препаратах, направленных на лечение и профилактику коронавируса. «По мнению заявителя, такая информация является недостоверной. В связи с этим потребители могут быть введены в заблуждение», – рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, челябинец сообщил, что многие аптеки не соглашаются размещать эту листовку. Но офис аптечной сети каждому высылает и обязывает размещать эту рекламу для увеличения продаж приоритетных продукций.

«Челябинское УФАС России проводит проверку соответствия содержания данной рекламной листовки требованиям закона о рекламе. Решение о возбуждении дела либо об отказе в его возбуждении будет принято в течение месяца», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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