В Челябинске полиция накрыла сеть нелегальных казино

В Челябинске выявили группировку организаторов незаконной игровой деятельности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка во взаимодействии с коллегами из главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в 2019 году была пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконным игорным бизнесом.

Азартные заведения располагались в нежилых помещениях в разных районах Челябинска. Свою нелегальную деятельность злоумышленники скрывали под вывесками интернет-кафе. Полицейские одновременно пресекли работу всех подпольных казино, задержав организаторов и участников группировки. В ходе проведенных мероприятий изъято более 30 единиц игрового оборудования, учетная документация и деньги.

По материалам полицейских следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области в прошлом году возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 171.2 (Незаконные организация и проведение азартных игр) и частью 2 статьи 210 (Организация преступного сообщества) Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за незаконные организацию и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, а также за участие в преступном сообществе – лишение свободы на срок до четырех и десяти лет соответственно.

В ходе дальнейшего оперативного сопровождения уголовного дела сотрудниками МВД России и ГУ МВД области установлены четверо организаторов преступного сообщества. В отношении них в январе 2020 года следственными органами регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (Организация преступного сообщества) Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение данного противоправного деяния максимальное наказание – лишение свободы на срок до двадцати лет.

В общей сложности фигурантами уголовных дел стали 23 человека. Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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