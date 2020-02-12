В Челябинской области мусорный регоператор обвинил партнеров в мошенничестве

ЦКС просит полицию проверить работу мусоросортировочного комплекса в Магнитогорске на предмет мошенничества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами обратился в УМВД России по Магнитогорску с заявлением. Компания просит проверить ООО «Спецкомплекс» на предмет совершения незаконных и противоправных действий.

ООО «Спецкомплекс» в соответствии с территориальной схемой должен принимать твердые коммунальные отходы (ТКО) на обработку (сортировку) в Магнитогорском кластере. «Региональный оператор предполагает, что ООО «Спецкомплекс» завышало объемы оказанных услуг по обработке (сортировке) мусора. И в данных действиях, возможно, усматриваются признаки мошеннических действий», – отметили в пресс-службе регоператора.

ЦКС заключил с ООО «Спецкомплекс» договор на сортировку ТКО на принадлежащем фирме комплексе. Исходя из тарифа на обработку (сортировку), за каждую тонну привезенных на сортировку отходов регоператор платит 383 рубля 64 копейки.

Однако, в 2019 году выяснилось, что не все объемы ТКО, привозимые на объект ООО «Спецкомплекс», подвергаются обработке, утверждают представители ЦКС. «Сотрудники регоператора неоднократно фиксировали случаи, при которых работники ООО «Спецкомплекс» направляли несортированный мусор прямиком на свалку под видом «хвостов» (отходов, которые освобождены от полезной фракции – вторсырья). Информация, подтверждающая данные факты, приложена к заявлению в полицию», 0 заявили в пресс-службе ЦКС.

По оценкам регионального оператора за период с августа по октябрь 2019 года его партнеры серьезно завысили объемы сортировки ТКО, что привело к общему ущербу в 1,93 млн руб. «Таким образом, в действиях ООО «Спецкомплекс» можно усмотреть признаки преступлений, которые могут квалифицироваться по статье 159 УК РФ (Мошенничество)", – делают вывод представители ЦКС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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