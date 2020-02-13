В Челябинске решено демонтировать ледовый городок на площади Революции

В Челябинске начался демонтаж ледового городка на площади Революции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагалось, что городок будет работать до конца февраля, однако погода внесла свои коррективы. Вчера были обнаружены признаки деформации и разрушения связующих конструкций, в том числе и основания фигур и композиций.

Специалисты пришли к выводу, что выявленные элементы деформации реставрации не подлежат, а территория ледового городка представляет опасность. Поэтому решено городок демонтировать.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.02.20

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