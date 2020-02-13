В Копейске пьяный горожанин угрожал пассажирам маршрутки вилкой

Неадекватный пассажир устроил дебош в маршрутке «Челябинск – Копейск».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в понедельник вечером в маршрутном такси №128, следовавшем из Челябинска в Копейск.

На остановке «Училище» в микроавтобус зашли нетрезвый молодой человек с бутылкой водки в руках и девушка. Через какое-то время парень стал донимать разговорами маленького ребенка. Когда же его спутница сделала ему замечание, он достал из кармана вилку и начал ей угрожать. При этом заявил, что его отец – большой начальник, и ему достаточно позвонить, «и всех тут уделают».

«Я старалась не нагнетать обстановку, так как. на руках был сын, – цитирует «Копейский рабочий» маму ребенка, – Впереди освободилось место, и я пересела. Я просто не ожидала, что дальше от него будет такая агрессия. Пока ехали, я позвонила в 112, в итоге полиция перезвонила мне через 20 минут, когда мы уже были на автостанции».

Между тем, дебошир продолжал выкрикивать угрозы пассажирам, сменив вилку на ножницы. Вышел он на остановке «Улица Хохрякова». Мама с ребенком доехали до конечной и отправились в полицию, где с их слов составили протокол. Сейчас устанавливается личность дебошира.

Челябинск, Виктор Елисеев

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