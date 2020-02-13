В Челябинске пенсионерке с диабетом выписали «Клофелин»

Общественники просят власти Южного Урала разобраться со странным назначением женщине-инвалиду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники обратились к вице-губернатору Ирине Гехт с просьбой провести проверку действий персонала и руководства поликлиники городской клинической больницы №6 по вопросу оснований для назначения пациентке препарата «Клофелин».

Ранее на прямую линию с президентом обратилась жительница Челябинска, пенсионерка с диагнозом «сахарный диабет II типа». Женщина рассказала, что в поликлинике ей безосновательно назначили это лекарство, при этом ни участковый терапевт, ни заведующая отделением не объяснили, для чего диабетику, перенесшему инфаркт головного мозга и инсульт, препарат, который можно принимать исключительно под наблюдением врача.

В медицинской карте челябинки – целый список диагнозов. Женщина – инвалид и имеет заболевания сердечно-сосудистой системы. На прямую линию с Владимиром Путиным она обратилась с просьбой решить проблему с нехваткой талонов и льготных лекарств. В ответ на обращение общественников в областном министерстве здравоохранения заявили, что медицинскими препаратами пациентка обеспечена.

Выехав к пенсионерке с проверкой, активисты движения выяснили, что некоторые назначенные ей препараты вызвали аллергическую реакцию, после чего в качестве альтернативы она получила «Клофелин». «Зачем принимать препарат, в инструкции которого в разделе «противопоказания» указаны сердечно-сосудистые заболевания, по словам женщины, никто не объяснил. К тому же оплачивать лекарство ей пришлось за свой счет. Полагаем, что данная ситуация нуждается в проверке со стороны профильных ведомств», – заявил представитель общественников.

В региональном министерстве здравоохранения экспертам заявили, что через три дня после назначения препарата и обращения общественников пациентку осмотрела комиссия и назначение было изменено. Однако сама женщина и ее соцработник эту информацию отрицают.

«Клонидин» (торговое название – «Клофелин») входит в перечень сильнодействующих веществ и согласно инструкции по применению принимается в экстренных случаях под наблюдением врача со строгим соблюдением дозировки. В случае наличия у пациента таких заболеваний, как сахарный диабет, инфаркт миокарда и хронической сердечной недостаточности, самостоятельная терапия не рекомендована.

Общественники отметили, что индивидуальная непереносимость жизненно важного препарата пациентом – не редкость. Тогда ему требуется аналог, однако в данном случае выбранная альтернатива сомнительна. Согласно письму Минздрава России «По вопросам назначения и выписывания лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях», при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации осуществляется назначение и выписывание лекарственных препаратов, не входящих в стандарты медицинской помощи, по торговым наименованиям. Однако пенсионерка сообщила, что «Клофелин» был назначен без проведения комиссии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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