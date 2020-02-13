Прокуратура проверит больницу в Златоусте, куда не могли дозвониться родители ребенка

Прокуратура инициировала проверку больницы, до которой родители двухлетней жительницы Златоуста дозванивались 2,5 часа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, организована проверка информации СМИ о вызове врача ребенку в Златоусте с 327-го раза.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения и органов управления здравоохранения города в части исполнения законодательства об охране здоровья граждан. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход проверки поставлен прокуратурой области на контроль», – рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, родителям двухлетней жительницы Златоуста пришлось звонить в регистратуру детской поликлиники 327 раз, чтобы вызвать врача на дом заболевшей дочери. Дозвониться южноуральцы смогли лишь через два с половиной часа. Врач же пришла только около 18:00.

Ситуацию прокомментировала главный врач ГБУЗ «Городская детская больница Златоуста», Наталья Ахтарьянова, но историю это не прояснило. По словам руководителя медучреждения, в понедельник, 10 февраля, в поликлинике к работе по обслуживанию вызовов кроме 11 штатных участковых врачей были привлечены и дополнительные врачи – педиатры. Всего в понедельник было 240 вызовов по 11 участкам.

Прием адресов всегда ведут 3 специалиста: на общегородской линии и на двух параллельных линиях в регистратуре.

Теперь главврачу и руководству златоустовского горздрава придется объясняться с прокуратурой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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