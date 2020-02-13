В Челябинске таксист избил пассажира за просьбу изменить адрес поездки

Водитель «Яндекс. Такси» избил челябинца за просьбу проехать по другому адресу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 11 февраля в Тракторозаводском районе Челябинска. О происшествии сообщает группа «Инцидент Челябинск».

По словам подписчицы сообщества, ее беременная подруга с мужем вызвали такси. К ним присоединились еще две девушки. Когда спутницы супругов попросили довезти их еще до другого адреса, таксист грубо отказался и просто выгнал их из машины. Женщина и ее муж тоже попросили водителя такси довезти девушек до названного теми адреса. В ответ на челябинку посыпались нецензурные оскорбления.

Муж, естественно, вступился за супругу. Перепалка быстро переросла в драку. «Мужа моей подруги били, прямо чуть ли не прыгал у него на голове таксист. Ее саму отталкивали и пинали, когда она пыталась заступиться за мужа», – рассказала челябинка.

Супруги написали заявление по этому инциденту в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт подачи заявления подтвердили, уточнив, что все пассажиры такси были нетрезвыми.

Челябинск, Виктор Елисеев

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