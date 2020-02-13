«Забота»: на Урале МЧС объявило закупку сигарет для срочников

МЧС обеспечит призывников-курильщиков сигаретами за государственный счет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Учебный спасательный центр МЧС, расположенный в поселке Новогорный под Озерском, начал конкурсные процедуры по заключению госконтракта на поставку сигарет с фильтром. Сообщение об аукционе размещено на сайте «Госзакупки»

Максимальная цена контракта – 405 тысяч 212 рублей. В МЧС планируют приобрести 6 тысяч 645 пачек. Прием заявок продлится до 19 февраля, на следующий день состоится сам аукцион.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, сигареты закупаются для молодых людей, которые проходят срочную службу в учебном центре. При этом закупка вполне законна: согласно постановлению правительства Российской Федерации №946 от 29 декабря 2007 года, государство обязуется обеспечить солдат срочной службы и ряд других категорий сигаретами в количестве 10 сигарет в сутки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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