Уралец пытался подменить в магазине яйца

Житель Копейска попытался замаскировать при покупке шоколадные яйца под обычные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на днях в одном из сетевых магазинов города-спутника Челябинска. Горожане рассказали о забавном случае в социальных сетях.

Видимо, мужчина испытывал неодолимую тягу к сладкому. Да не к любой сладости, а к шоколадным яйцам «киндер-сюрприз». Но на утолении своей страсти решил сэкономить. Правда, за счет магазина.

Прихватив шесть шоколадных яиц, находчивый копейчанин заменил ими обычные в простой грохотке на 10 яиц. Впрочем, южноуралец недолго радовался своей находчивости. Незадачливого сластену разоблачила кассир, открыв упаковку при расчете. Удалось ли копейчанину оправдаться перед сотрудниками торговой сети или они все-таки вызвали полицию, горожане в соцсетях не сообщили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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