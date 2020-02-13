В Челябинске еще один вуз сдался гриппу

Третий южноуральский вуз объявил карантин в связи с эпидемией ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского государственного аграрного университета, в связи с превышением санитарно-эпидемиологического порога на всех площадках вуза (в Челябинске, Троицке и селе Миасское Красноармейского района) объявлен карантин с 12 по 18 февраля 2020 года.

Таким образом, на сегодня уже три вуза Южного Урала объявили о приостановке учебного процесса: ЧелГУ, УрСЭИ и ЮУрГАУ.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 13 февраля ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области сохраняется эпидемической.

За прошедший период текущей 7-ой недели отмечено снижение заболеваемости на 6,71%, в том числе по детям – на 14,2%. Однако, по взрослому населению сохраняется рост заболеваемости – на 14,7%.

Решениями оперативных штабов муниципальных образований по гриппу приостановлен учебный процесс в средне-профессиональных образовательных организациях на территории Южного Урала, в школах и учреждениях дополнительного образования 22 муниципалитетов, в том числе в Челябинске, по 18 февраля включительно. Кроме того, приостановлен учебный процесс в 23 школах 7 муниципальных образований, а так же в 369 классах 63 общеобразовательных организаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.20

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