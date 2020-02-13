«Пацаны для драки»: челябинские спортсмены предлагают услуги коллекторов

Челябинцы разместили в интернете объявление с предложением «особенных» услуг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение размещено на одном из популярных порталов бесплатных объявлений и озаглавлено «Пацаны для драки».

Желающим предлагают услуги «профессиональных бойцов» 15-18 лет. Молодые люди высказывают готовность избить, запугать, а также оказать «коллекторские услуги». Обойдется заказ недорого – в 200 рублей за одного бойца. При этом привлечение 2-3 человек обойдется в 350-400 рублей, а «банда» в 4-6 человек обойдется в 100 рублей за пару кулаков.

При этом работать бойцы готовы исключительно с 17:00 до 21:00 и не чаще 6 дней в неделю. Клиентам гарантированы услуги спортсменов, владеющих уличной, вольной борьбой и ММА.

Челябинск, Виктор Елисеев

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