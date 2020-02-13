«Неча жаловаться!» В Челябинской области опека отказалась помогать сироте с жильем

В Коркино органы опеки самоустранились от решения жилищных проблем воспитанницы детдома после обращения в СМИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», органы опеки Коркинского района отказались исправлять собственную ошибку, обидевшись на сироту.

Воспитанница Коркинского детского дема вот уже несколько лет пытается получить полагающееся ей по закону как сироте жилье. В Коркинском детском доме №2 она оказалась в 2009 году, когда родителей лишили родительских прав. Тогда девочке было 13 лет.

Но когда чиновники занялись вопросом обеспечения девушки жильем, они приняли весьма странное решение. Глава Коркинского района поручил ходатайствовать о «закреплении за малолетней права пользования жилым помещением», находившимся в собственности ее отца. Что и было сделано.

В итоге, выпустившись из детдома, сирота внезапно узнала, что никаких имущественных прав на дом она не имеет. Может только там жить. А через какое-то время родитель продал дом, получив справку о том, что является единственным собственником.

Обращения в прокуратуру и к президенту России эффекта не имели: все они возвращались в муниципалитет, а ситуация никак не менялась.

Отчаявшись, коркинка обратилась в СМИ. После этого ее вызвали в органы опеки Коркино. Но не для того, чтобы обрадовать, наконец, тем, что проблема сдвинулась с места. Наоборот, как пишет Znak.com, у нее достаточно грубо поинтересовались, зачем она обратилась в прессу. И совсем отказались от помощи в решении проблем с жильем, так как она «вынесла скандал на региональный уровень».

Отметим, что сейчас по факту нарушения прав сироты ведет проверку прокуратура.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.20

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