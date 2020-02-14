В Челябинской области отмечается острая нехватка врачей

В Челябинской области отмечается существенный дефицит медицинских кадров. Об этом сообщил глава регионального минздрава Юрий Семенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в целом по области составила 33,5%, средним медперсоналом – 80,6%. Обеспеченность врачами сельского населения еще меньше – 12,9%, средним медперсоналом- 51,4%.

Более всего на Юном Урале не хватает педиатров, терапевтов, хирургов, оториноларингологов и офтальмологов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.02.20

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