На Южном Урале будут судить бутлегеров с миллионными оборотами

В Миассе полиция передала в суд уголовное дело по факту сбыта немаркированной алкогольной продукции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Миассе полицейские задержали троих жителей, которые в составе организованной группы осуществляли незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, а также незаконно эксплуатировали чужой товарный знак, чем причинили крупный ущерб в размере 900 тысяч рублей правообладателю. Задержанными оказались ранее не судимые южноуральцы 1976, 1988 и 1987 годов рождения.
Сотрудники полиции изъяли более 6 тысяч 500 бутылок алкогольной продукции различных наименований, общей стоимостью около 1,5 миллионов рублей, которая хранилась в гаражах, расположенных в северной части города.
Кроме того, по версии следствия, 32-летний задержанный пытался легализовать денежные средства, вырученные от незаконной продажи алкогольной продукции.
Задержанным избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовные дела с обвинительным заключением переданы в Миасский городской суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
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