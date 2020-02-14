Темпы роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области пошли на убыль

Темпы роста заболеваемости ОРВИ и гриппом на Южном Урале пошли на убыль.
Как сообщили РИА «Новый День» министерстве здравоохранения Челябинской области, за первые три дня текущей недели зарегистрировано 26 тысяч 829 случаев ОРВИ и гриппа.
«В настоящее время ситуация с ОРВИ и гриппом в Челябинской области оценивается как эпидемическая, отмечается постепенное снижение заболеваемости», – пояснили в ведомстве.
Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Челябинской области не зарегистрировано.
В пунктах временного пребывания находится 31 гражданин КНР: в медицинском центре «Северный» (Миасс) – 15 человек, в областном клиническом противотуберкулезном диспансере – 16 человек. Правопорядок на территории диспансера обеспечивают сотрудники Росгвардии.
Горячая линия Минздрава продолжает работать в круглосуточном режиме.
С 18:30 13 февраля до 10:00 14 февраля поступило 8 звонков.
Телефон горячей линии 8-351-240-15-16.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 14.02.20
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