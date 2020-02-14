Челябинцам, устроившим «ликвидацию больного коронавирусом», грозит арест

Полиция Челябинска направила в суд дело двух участников съемок видеоклипа с псевдоликвидацией больного коронавирусом.

Напомним, ранее в сети Интернет и СМИ была опубликована видеозапись, на которой неизвестные в защитных костюмах, масках и респираторах догоняют убегающего от них мужчину. При этом беглец хватал за одежду прохожих. Далее на видео в него якобы стреляют и уносят. Все это происходило в одном из парков Центрального района Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, по факту размещенного материала в городском управлении полиции проведена проверка.

Полицейские установили личности двух участников видеосъемки, горожан 27 и 25 лет. Их доставили в отдел полиции «Центральный», где в отношении молодых людей были составлены административные протоколы по статье 20.1 части 1 КоАП (мелкое хулиганство).

Материалы направлены в Центральный районный суд для рассмотрения. За не слишком удачную шутку челябинцам грозит до 15 суток административного ареста.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.02.20

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