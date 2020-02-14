Челябинцев оставили без сладкого: 15 тонн мороженого вернули в Казахстан

Сотрудники Россельхознадзора вернули 15 тонн мороженого, направлявшегося из Казахстана в Челябинск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 13 февраля на российско-казахстанском участке государственной границы в пункте предварительного уведомления «Бугристое» вблизи Троицка представитель надзорного ведомства выявил факт незаконного ввоза поднадзорного груза в Российскую Федерацию из Республики Казахстан.

Так, в результате совместной работы сотрудников управления Россельхознадзора по Челябинской области и пограничного управления ФСБ России пресечен ввоз 15 тонн мороженого. Машина следовала из Костаная в Челябинск без сопровождения ветеринарным сопроводительным документом, подтверждающими безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении, и ветеринарного сертификата Таможенного Союза.

В результате специалисты регионального управления Россельхознадзора приняли решение вернуть сладкий груз в место отправления для оформления документов.

С перевозчиком, гражданином России, проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения по территории ЕврАзЭС подконтрольных госветнадзору грузов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.02.20

В Госдуме объявили войну заместительной терапии для наркоманов и участникам «нежелательных» акций за границей. / Челябинцам, устроившим «ликвидацию больного коронавирусом», грозит арест. / Связисты предлагают южноуральцам поиграть в облаках. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»