Мэрию Челябинска покидает еще один высокопоставленный чиновник

Из администрации Челябинска уволился еще один высокопоставленный чиновник «тефтелевского» призыва.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Александр Рымарев уволился по собственному желанию.

Временно исполняет полномочия начальника Дмитрий Плеханов, ранее работавший заместителем начальника данного управления.

Александр Рымарев родился в 1966 году в поселке Приморский Агаповского района Челябинской области. Служебную карьеру начал 1983 году служил в пожарной охране Магнитогорска. В 1988 году окончил Свердловское пожарно-техническое училище МВД СССР. Полгода отработал в пожарной охране Златоуста, затем вернулся в Магнитогорск.

В 1993 году окончил Высшую школу МВД РФ в Иркутске. С 2001-2003 годы служил в Государственной противопожарной службе Сатки, в 2003-2006 годах – в структурах городского Госпожнадзора. С ноября 2006 года – заместитель начальника главного управления МЧС России по Челябинской области – начальник управления надзорной деятельности (Главный государственный инспектор Челябинской области по пожарному надзору). С августа 2016 года – начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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