российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 февраля 2020, 13:29 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Мэрию Челябинска покидает еще один высокопоставленный чиновник

Из администрации Челябинска уволился еще один высокопоставленный чиновник «тефтелевского» призыва.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Александр Рымарев уволился по собственному желанию.

Временно исполняет полномочия начальника Дмитрий Плеханов, ранее работавший заместителем начальника данного управления.

Александр Рымарев родился в 1966 году в поселке Приморский Агаповского района Челябинской области. Служебную карьеру начал 1983 году служил в пожарной охране Магнитогорска. В 1988 году окончил Свердловское пожарно-техническое училище МВД СССР. Полгода отработал в пожарной охране Златоуста, затем вернулся в Магнитогорск.

В 1993 году окончил Высшую школу МВД РФ в Иркутске. С 2001-2003 годы служил в Государственной противопожарной службе Сатки, в 2003-2006 годах – в структурах городского Госпожнадзора. С ноября 2006 года – заместитель начальника главного управления МЧС России по Челябинской области – начальник управления надзорной деятельности (Главный государственный инспектор Челябинской области по пожарному надзору). С августа 2016 года – начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.02.20

Реформа Конституции: глава ЦИК раскрыла особенности народного голосования. / Челябинцев оставили без сладкого: 15 тонн мороженого вернули в Казахстан. / В Госдуме объявили войну заместительной терапии для наркоманов и участникам «нежелательных» акций за границей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,