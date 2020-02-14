Полиция задержала хозяев компании, сорвавшей строительство биатлонного комплекса в Златоусте

Южноуральских, связанных с минспорта области, задержали по подозрению в мошенничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция задержала учредителей ООО «Стройтрансоюз» отца и сына Равката и Михаила Азаматовых (первый также занимает пост гендиректора фирмы).

Задержания прошли 12 и 13 февраля. Тракторозаводский районный суд Челябинска уже принял решение о заключении Михаила Азаматова в СИЗО на следующие два месяца.

Бизнесменов подозревают в мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Фирма несколько раз срывала сроки ввода объекта в эксплуатацию, претензии к ним появились еще при губернаторстве Бориса Дубровского. А впоследствии долгострой стал одной из причин отставки мэра Златоуста Вячеслава Жилина. В 2019 году по поводу «странностей» вокруг строительства знакового спортивного объекта начали возбуждаться уголовные дела.

Интересно, что столь небрежное отношение застройщика к реализации крупного государственного контракта отнюдь не испортили отношения бизнесменов с региональным министерством физической культуры и спорта. Так, в декабре 2018 года, уже после заявлений КСП области о несоответствии биатлонной трассы стандартам международного уровня и воровстве денег, компания выиграла еще два крупных госконтракта: на строительство спортивно-тренировочного центра на базе КСК «Рифей» в Сосновском районе (на 196 миллионов рублей) и строительство областного центра по шорт-треку на базе «Уральской молнии» в Челябинске (369 миллионов рублей).

Кстати, в феврале нынешнего года КСП начала проверку законности и эффективности использования средств областного бюджета при строительстве центра по шорт-треку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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