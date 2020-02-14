Маркетинг и слащавость: в России выяснили, в каких городах терпеть не могут День всех влюбленных

Челябинск, Чита, Архангельск и Севастополь вошли в десятку российских городов с резко отрицательным отношением ко Дню святого Валентина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование проводил портал Kaluga-poisk, специалисты которого анализировали посты и комментарии в самых популярных соцсетях российских городов. Москва и Санкт-Петербург в расчет не брались. Рейтинг составляли по отношению доли негативных записей о празднике к общему числу упоминаний о Дне всех влюбленных.

Как оказалось, более всего День святого Валентина раздражает жителей Челябинска – более трети постов о празднике были негативными. В Севастополе и Архангельске праздник в отрицательном свете представляли в каждом четвертом посте, во Владимире и Пензе – в каждом пятом.

В целом, десятка валентиноненавистников выглядит так:

Челябинск – 34,5%

Чита – 31,2%

Йошкар-Ола – 29%

Томск – 27,3%

Воронеж – 26,1%

Архангельск – 25,8%

Севастополь – 25,7%

Ростов-на-Дону – 22%

Владимир – 21,9%

Пенза – 18%

Главные претензии к празднику: не в российской традиции, слишком слащавый, обычная маркетинговая уловка.

Корме того, многие жители России считают, что День всех влюбленных делает одиноких людей объектом насмешек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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