В цехе на окраине Челябинска полыхает крупный пожар

Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в цехе в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 14 февраля, в 12:34 на центральный пункт пожарной связи Челябинска поступило сообщение о пожаре в цехе по производству пищевой пленки, расположенном на Троицком тракте.

К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения. Силы работают по повышенному номеру сложности, привлечена дополнительная техника.

На текущий момент площадь пожара составляет 2500 квадратных метров, применяются все меры к его скорейшей локализации и ликвидации. Создано несколько боевых участков, работает высотная техника, звенья газодымозащитной службы. На месте находится руководство Главного управления МЧС России по Челябинской области. На место направлена передвижная лаборатория Специализированной пожарно-спасательной части для замеров проб окружающего воздуха на предмет превышения ПДК.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

К тушению возгорания привлечено 86 человек и 24 единиц техники. Полчаса назад на место возгорания прибыл министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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