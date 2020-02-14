Выходной в противогазе: НМУ в Челябинской области продлили еще на 3 дня

НМУ в Челябинской области продлили еще на 3 дня.

Как уже сообщал «Новый День», неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы установились в регионе с вечера 11 февраля.

Согласно прогнозам синоптиков ситуация не изменится до 19 часов 17 февраля. Таким образом, в Челябинске, Златоусте, Коркино, Карабаше, Сатке и Аше выходные и понедельник пройдут в режиме «черного неба».

НМУ не продлили только для Магнитогорска.

Между тем, в минэкологии сообщили, что с момента объявления НМУ надзорные ведомства работали в усиленном режиме. В Ленинском и Советском районах Челябинска, где передвижными лабораториями были зафиксированы превышения по диоксиду и оксиду азота, эти факты подтвердились. К загрязнению воздуха, по мнению экспертов, привела совокупность выбросов промпредприятий, автотранспорта и близость железнодорожной ветки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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