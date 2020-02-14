Экс-ректор ЧелГУ обвинила вуз в потере гранта на 18 миллионов рублей

Экс-ректор ЧелГУ Диана Циринг продолжает войну с новым руководством вуза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», политика нового руководства Челябинского госуниверситета привела к тому, что вуз потерял грант Российского научного фонда на 18 миллионов рублей. Об этом на своей странице в социальных сетях заявила бывший ректор ЧелГУ Диана Циринг.

«Весной прошлого года мой научный коллектив выиграл грант РНФ на три года, на общую сумму 18 миллионов рублей, чем мы очень гордимся. Единственный в регионе по результатам конкурса. Проект, который был поддержан Российским научным фондом – «Психологические факторы выживаемости и течения болезни у больных злокачественными образованиями». Об актуальности и практической значимости говорить сегодня не буду, она очевидна. Опуская подробности, скажу, что, приступая к реализации проекта, мы учли все требования Фонда и оформили все документы правильно и корректно. Но очевидно, нынешнему руководству ЧелГУ мой грант словно кость в горле. Они внесли изменения в документы, искусственно создав нарушения требований Фонда», – пожаловалась г-жа Циринг.

При этом, по словам экс-ректора, РНФ обращался к руководству университета с рекомендацией пересмотреть свои действия. Однако, вместо этого новый ректорат предложил исключить из проекта ключевых исполнителей и заменить руководителя – то есть, ее.

«Несколько месяцев нам чинили препятствия, не выплачивая положенное вознаграждение за выполнение работ и ограничивая получение любой информации. В итоге Фонд настоятельно рекомендовал мне заменить организацию. Все мои попытки сохранить грант именно в Челябинском государственном университете не увенчались успехом. Несколько дней назад правление Фонда приняло решение заменить организацию. Теперь наша научная команда будет выполнять свое исследование по гранту РНФ под крылом другого вуза. Это один из ведущих университетов России, который готов создавать для нас самые дружелюбные условия. Жаль, что это не ЧелГУ», – заканчивает свой рассказ Диана Циринг.

Впрочем, в самом ЧелГУ обвинения бывшего руководителя отвергают. Как рассказали в пресс-службе вуза, ошибки в оформлении документов, действительно, были. Но допустило их прежнее руководство, то есть сама Циринг.

«Данный грант – это трехстороннее соглашение между фондом, вузом и ученым. Предыдущее руководство университета нарушило условия этого соглашения, поставив под угрозу целевое расходование средств фонда и репутацию университета. Например, допустило ошибки в оформлении документов в части подчиненности профессора Циринг проректору по учебной работе. Действующее руководство ЧелГУ совместно с РНФ предложили ей несколько вариантов исправления этой ситуации, в том числе изменение состава участников научного коллектива, о котором она пишет в своем посте. При этом все участники этого научного коллектива получали предусмотренное условиями соглашения вознаграждение».

Напомним, до 2019 года Диана Циринг занимала пост ректора ЧелГУ. Однако, на прошедших в прошлом году выборах, сопровождавшихся войной компроматов, взаимными обвинениями и даже попыткой уволить ее соперника Сергея Таскаева из вуза, борьбу в итоге своему оппоненту проиграла. Но на этом успокоилась, а долгое время пыталась помешать Таскаеву занять пост ректора, засыпая жалобами федеральное минобрнауки и правоохранительные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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